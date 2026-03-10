Il 10 marzo 1926, a Collegno, un uomo senza nome viene trovato senza memoria, dando origine a un caso che diventa subito di rilevanza nazionale. La vicenda dello smemorato coinvolge due famiglie e solleva numerosi interrogativi ancora oggi irrisolti. Questo episodio rappresenta il primo caso mediatico nella storia italiana, attirando l’attenzione di pubblico e media dell’epoca.

Un uomo senza nome, un enigma nazionale e un secolo di domande irrisolte tornano alla luce. Cento anni fa, il 10 marzo 1926, la vicenda dello smemorato di Collegno segnava l’inizio del primo caso mediatico della storia italiana. La cronaca inizia in piazza San Carlo a Torino, dove un individuo viene arrestato per furto e trasferito al Manicomio di Torino, meglio noto come Casa Collegno. L’uomo, descritto come colto e distinto con un’età apparente di quarantacinque anni, nega ogni ricordo sul proprio nome, luogo di origine o professione. Due famiglie, i Bruneri e i Canella, rivendicano la sua identità, scatenando un dibattito pubblico senza precedenti. 🔗 Leggi su Ameve.eu

1926: l'enigma di Collegno che ha diviso due famiglie

