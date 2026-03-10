Questa sera alle 21:10 su canale 20 viene trasmesso il film 13 Hours, che racconta l’attacco terroristico del 2012 a Bengasi in Libia. La pellicola si concentra su sei soldati americani che affrontano una moltitudine di assalitori durante la notte. La narrazione si basa su eventi reali e mostra le azioni dei protagonisti in quelle ore di crisi.

Questa sera, alle 21:10 sul canale 20, verrà trasmesso il film 13 Hours, un’opera cinematografica che ripercorre l’attacco terroristico del 2012 a Bengasi in Libia. La narrazione si concentra su sei operatori di sicurezza statunitensi che, isolati e senza rinforzi immediati, resistettero per tredici ore contro centinaia di militanti islamisti. L’evento storico, avvenuto durante il caos post-Gheddafi, ha portato alla morte di quattro cittadini americani, tra cui l’ambasciatore J. Christopher Stevens, trasformando l’incidente in una questione politica internazionale. La pellicola, diretta da Michael Bay, non segue la formula esplosiva tipica dei suoi precedenti lavori come i Transformers, ma punta su un realismo crudo basato sulle testimonianze dirette dei sopravvissuti raccolte nel libro di Mitchell Zuckoff. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - 13 Hours: 6 eroi contro centinaia nella notte di Bengasi

Articoli correlati

Scoppia bombola di gpl nella notte a Napoli, 13 pesone sgomberateForte esplosione a Napoli un’ ora dopo la mezzanotte, ma per fortuna nessuno ferito in una palazzina di via Generale D’Ambrosio, nel quartiere San...

Esplosione nella notte a Napoli, palazzina inagibile: evacuati 13 residentiForte esplosione poco dopo la mezzanotte in via Generale D’Ambrosio, nel quartiere San Carlo Arena.