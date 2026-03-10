Un medico si è pensionato dopo aver accumulato 100 giorni di ferie non usufruite e ha ricevuto un indennizzo di 60 mila euro. La situazione si inserisce in un contesto di carenza di personale negli ospedali, dove molti operatori sanitari accumulano giorni di riposo non sfruttati. La questione riguarda anche la gestione delle ferie e le modalità di indennizzo previste per i professionisti in uscita.

Stando a quanto riportato da quotidianosanita.it, portale online che si dedica per l'appunto all’informazione in ambito sanitario, un medico del Servizio sanitario nazionale è andato in pensione maturando un credito di ben 60mila euro a causa di oltre 100 giorni di ferie da lui mai godute negli anni di servizio: una cifra da record che, se ce ne fosse mai bisogno, sottolinea ancora una volta le problematiche della sanità pubblica. L'indennizzo da record è stato richiesto dopo l'avvio delle pratiche di pensionamento, ed è in linea con la situazione che il dipendente pubblico ha lasciato alle sue spalle negli anni di lavoro. I... 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - 100 giorni di ferie non godute, medico va in pensione e incassa indennizzo da 60mila euro

