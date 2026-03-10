Secondo le ultime statistiche, un lavoratore su tre dorme meno di sei ore a notte e il Sud Italia è la regione più colpita da questa situazione, con particolare riferimento alla Puglia. Il dato mette in evidenza come le condizioni lavorative e sociali influenzino le abitudini di riposo, rendendo il sonno un elemento sempre più difficile da garantire a molte persone.

Il sonno è diventato un privilegio che dipende da dove vivi, quanto guadagni e che lavoro fai. Mentre le raccomandazioni internazionali indicano almeno 7 ore di sonno per notte come soglia minima per la salute, quasi 1 italiano su 5 (18%) dorme cronicamente meno di 6 ore, una privazione che secondo la ricerca scientifica costa all’economia globale miliardi in produttività persa e aumenta drasticamente il rischio di malattie cardiovascolari, diabete e depressione. Ma questa privazione non colpisce tutti allo stesso modo. Il sondaggio di MCO Report condotto su 1.000 italiani rappresentativi per età, genere, reddito e area geografica rivela profonde disuguaglianze territoriali, economiche e occupazionali nel diritto al riposo. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net

1 lavoratore su 3 dorme meno di 6h e il Sud è il più colpito. Male la Puglia

