Ztl arriva l’accusa di Fdi | I maggiori controlli? Per far quadrare i conti

Da venerdì, nella zona a traffico limitato del centro, i controlli sui permessi sono stati rafforzati con l’intervento degli ausiliari di Tea, che collaborano con la polizia locale. L’obiettivo, secondo le dichiarazioni di un partito di centrodestra, sarebbe di migliorare le verifiche e contenere eventuali abusi. La novità riguarda esclusivamente le modalità di controllo, senza modifiche alle regole già in vigore.

Da venerdì c’è una novità per quanto riguarda la Ztl del centro. Ad affiancare la polizia locale nei controlli dei permessi ci sono ora gli ausiliari di Tea. Una misura che permetterebbe al Comune di monitorare la situazione e valutare le criticità presenti. Motivazioni che però Fratelli d’Italia contesta apertamente: "Prima di tutto voglio essere chiaro: anche se abbiamo sempre espresso una posizione critica sulla Ztl -il capogruppo in Consiglio comunale, Cristian Paglialonga -, fino a quando le regole esistono devono essere rispettate e chi le viola deve essere sanzionato. Ma proprio per questo non accettiamo che si raccontino falsità ai cittadini per giustificare decisioni prese per tutt’altra ragione". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Ztl, arriva l’accusa di Fdi: "I maggiori controlli? Per far quadrare i conti" Leggi anche: Conte e quei conti da far quadrare Aumento dei prezzi e le rinunce della popolazione per far quadrare i contiIl peso dei rincari inizia già a farsi sentire, nonostante siamo solo nella prima settimana del nuovo anno. Tutti gli aggiornamenti su Ztl arriva l'accusa di Fdi I maggiori.... Argomenti discussi: Ztl, arriva l’accusa di Fdi: I maggiori controlli? Per far quadrare i conti; Chioggia, più multe nella Ztl per compensare il calo dovuto all'autovelox del ponte translagunare. Ztl, arriva l'ora della mediazioneAnnullamento delle multe in autotutela, modifica del provvedimento di attuazione della zona a traffico limitato, ma soprattutto l'organizzazione di un tavolo capace di portare a mediazione la ... ilgazzettino.it