Zls proroga di 3 anni grande opportunità

Il Governo Meloni ha annunciato una proroga di tre anni per le ZLS, zone con specifiche agevolazioni fiscali e normative. La misura mira a rafforzare le modalità di attrazione di investimenti produttivi e a sostenere lo sviluppo territoriale. La decisione è stata comunicata attraverso un comunicato ufficiale, senza ulteriori dettagli sui benefici o le modalità di applicazione.

Grande attenzione del Governo Meloni verso gli strumenti capaci di sostenere la crescita dei territori e attrarre nuovi investimenti produttivi. In questa direzione si inseriscono le disposizioni relative alle Zone Logistiche Semplificate (Zls) per le quali l'esecutivo guidato da Giorgia Meloni ha previsto una proroga di tre anni delle misure di sostegno", così l'onorevole Alessandro Amorese (nella foto) e il consigliere regionale Marco Guidi di Fdi. I due esponenti apuani si sono confrontati più volte con i due membri toscani del Comitato di indirizzo della Zls toscana (Fabio Squassoni e Pierlio Baratta) e in varie riunioni insieme ai referenti del Dipartimento per le politiche di coesione di Palazzo Chigi.