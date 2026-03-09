Zelensky | ’11 Paesi ci hanno chiesto aiuto contro i droni iraniani’
Il presidente ucraino ha dichiarato che undici paesi, tra europei e americani, hanno chiesto assistenza all’Ucraina per contrastare i droni iraniani. La notizia è stata comunicata tramite un messaggio su Telegram, in cui Zelensky ha riferito anche di aver presieduto il consiglio di sicurezza nazionale. Nessun dettaglio sui paesi coinvolti o sulle modalità di aiuto richiesto.
Lo afferma su Telegram il presidente ucraino Volodymyr Zelensky che ha presieduto il consiglio di sicurezza nazionale. "Il Consiglio di Sicurezza Nazionale dell'Ucraina, insieme allo Stato Maggiore e alle Forze di Difesa, determinerà a quali altre richieste del nostro Paese possiamo rispondere positivamente, in modo da non ridurre le nostre capacità di autodifesa", spiega il leader ucraino. (ANSA).
