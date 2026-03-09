Zelensky | ’11 Paesi ci hanno chiesto aiuto contro i droni iraniani’

Il presidente ucraino ha dichiarato che undici paesi, tra europei e americani, hanno chiesto assistenza all’Ucraina per contrastare i droni iraniani. La notizia è stata comunicata tramite un messaggio su Telegram, in cui Zelensky ha riferito anche di aver presieduto il consiglio di sicurezza nazionale. Nessun dettaglio sui paesi coinvolti o sulle modalità di aiuto richiesto.