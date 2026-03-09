Zappa papà | Matilde nasce mentre il Cagliari lotta per la salvezza

Gabriele Zappa, difensore del Cagliari, e la moglie Sara Tulli hanno annunciato la nascita della loro prima figlia, Matilde. La nascita è avvenuta mentre la squadra lotta per mantenere la categoria. La coppia ha condiviso il nome del neonato senza ulteriori dettagli sul momento o sulla data. La notizia si inserisce nel clima di tensione del momento per il club.

La vita di Gabriele Zappa sta per cambiare per sempre: il difensore del Cagliari e la moglie Sara Tulli hanno rivelato che la loro prima figlia si chiamerà Matilde. L'annuncio arriva mentre il calciatore affronta una stagione cruciale per la salvezza della squadra rossoblù, unendo la personale alla pressione agonistica. L'attesa è giunta al termine: le foto condivise mostrano un pancione in dirittura d'arrivo, confermando che il momento della nascita è imminente. La didascalia del post sui social network ha utilizzato un cuore rosa e una clessidra come simboli visivi dell'attesa finale. Un nome tra i rossoblù. Gli appassionati del calcio sardo hanno accolto con entusiasmo la notizia del nuovo arrivo nella famiglia Zappa-Tulli.