Le principesse Beatrice ed Eugenie di York sono tornate a essere al centro dell’attenzione pubblica dopo che sono emerse nuove indagini sui movimenti finanziari collegati al padre, il principe Andrea. Secondo le verifiche, ci sarebbero state transazioni di circa 100.000 sterline e doni sospetti legati a loro. La vicenda ha attirato l’attenzione dei media e delle autorità.

Le principesse Beatrice ed Eugenie di York si trovano nuovamente al centro dell’attenzione pubblica a seguito di nuove indagini sui movimenti finanziari legati al loro padre, il principe Andrea. Le inchieste mettono in luce trasferimenti di ingenti somme da imprenditori internazionali e regali ricevuti in occasione dei matrimoni delle due sorelle, avvenuti rispettivamente nel 2018 e nel 2019. Questi eventi hanno riacceso i dubbi sulla natura del sostegno economico ricevuto dalla famiglia reale britannica, in un periodo in cui le principesse hanno scelto di non partecipare all’Ascot, distaccandosi dalla vita ufficiale della corte. La questione assume una rilevanza particolare osserva le dinamiche tra monarca, finanza internazionale e trasparenza istituzionale. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - York: 100.000 sterline e doni sospetti per le principesse

