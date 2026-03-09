La Yangtze Memory Technologies Corp ha annunciato il lancio del suo primo SSD commerciale con interfaccia PCIe 5.0, capace di raggiungere velocità di 10.500 MBs. Il dispositivo utilizza la tecnologia Xtacking 4.0, che permette di ottimizzare le prestazioni e l’efficienza del prodotto. L’annuncio riguarda un’unità di memoria destinata al segmento dei dispositivi di archiviazione di fascia alta.

La Yangtze Memory Technologies Corp ha presentato ufficialmente il suo primo SSD commerciale con interfaccia PCIe 5.0, denominato PC550, che utilizza la tecnologia proprietaria Xtacking 4.0 e sarà disponibile in capacità da 512 GB fino a 2 TB. Questo lancio segna l’ingresso dell’azienda cinese nel mercato dei client di nuova generazione, offrendo velocità di lettura sequenziale fino a 10.500 MBs su un modello da 2 TB, mantenendo i consumi attivi sotto i 6 watt grazie a una configurazione a quattro canali. L’annuncio arriva in un momento in cui la competizione geopolitica sul settore delle memorie è particolarmente accesa, con YMTC che continua a sviluppare soluzioni di archiviazione di fascia alta nonostante le restrizioni all’esportazione di tecnologie avanzate verso la Cina imposte dagli Stati Uniti. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - YMTC: SSD PCIe 5.0 a 10.500 MB/s con Xtacking 4.0

Articoli correlati

Leggi anche: Micron: SSD PCIe 6.0 per data center, velocità raddoppiate e consumi ridotti. Consumer dovranno attendere.

Leggi anche: Micron: SSD PCIe 6.0 in produzione di massa per AI e data center, velocità raddoppiata e maggiore efficienza energetica.

Contenuti utili per approfondire YMTC SSD PCIe 5 0 a 10 500 MB s con...

YMTC lancia il primo SSD PCIe 5.0 con Xtacking 4.0Il nuovo SSD PCIe 5.0 x4 con NVMe 2.0 usa NAND Xtacking 4.0 e arriva fino a 2 TB, segnando l’ingresso di YMTC nel mercato client di nuova generazione. tomshw.it

YMTC Debuts First Commercial PCIe 5.0 SSD With Xtacking 4.0YMTC has formally listed its first commercial PCIe 5.0 NVMe SSD, the PC550, introducing a new client storage option built around the company’s own Xtacking 4.0 NAND platform. guru3d.com