Ylenia Musella uccisa a Napoli dal fratello Giuseppe escluso il lancio del coltello dopo lite | cos' è emerso

A Napoli, la polizia ha confermato che il fratello di Ylenia Musella non ha lanciato il coltello durante la lite che ha portato alla sua morte. Le indagini hanno chiarito che l’omicidio è avvenuto senza l’uso di un’arma da taglio, escluso quindi il coinvolgimento di un coltello. La ricostruzione dei fatti si basa sulle testimonianze e sui rilievi degli inquirenti.

Emergono nuovi dettagli sulla morte di Ylenia Musella uccisa a Napoli dal fratello Giuseppe. Secondo gli accertamenti della Procura, la 22enne non sarebbe stata colpita da un coltello lanciato a distanza, come aveva invece riferito l’uomo. L’arma che ha trafitto il cuore della giovane sarebbe stata saldamente nelle mani del fratello. Svolta nelle indagini sulla morte di Ylenia Musella La versione del fratello Giuseppe e cosa non torna La ricostruzione dell'omicidio Svolta nelle indagini sulla morte di Ylenia Musella Le indagini sulla morte di Ylenia Musella continuano e sono giunte a un punto di svolta. È stato escluso che a ferire in modo fatale la giovane sarebbe stato un coltello lanciato a distanza da parte del fratello Giuseppe. 🔗 Leggi su Virgilio.it

