Yildiz non è proprio tutto perfetto | il 10 della Juve non segna mai su punizione

Il calciatore della Juventus ha segnato dieci reti finora, ma nessuna su calcio di punizione. La sua squadra conta su di lui per migliorare questa statistica e cercare nuove soluzioni in campo. Nonostante le difficoltà, il giocatore è determinato a modificare questa tendenza e a contribuire con un gol su calcio piazzato. La stagione prosegue e il suo obiettivo è trovare il modo di segnare anche da fermo.

Udinese-Juve per Kenan Yildiz sarà una partita speciale. Nello stadio di Udine il turco fece il debutto in Serie A, qualche mese dopo la sua presenza fissa agli allenamenti della prima squadra: Allegri lo buttò nella mischia nel finale di gara per sostituire Vlahovic. Da quel 20 agosto 2023 ad oggi sono trascorsi quasi mille giorni e va riconosciuto che l’ormai ex allenatore bianconero non si era sbagliato neanche nel riservargli il tradizionale trattamento bonipertiano per i fuoriclasse, pregandolo di presentarsi alla ripresa degli allenamenti con i dolcini e capelli tagliati. Kenan è diventato il 10 della Juve, il giocatore più vicino per talento e incidenza al suo idolo Alessandro Del Piero. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

