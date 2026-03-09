XX Rassegna di Musica Sacra ad Alatri

Ad Alatri si tiene la XX Rassegna di Musica Sacra, organizzata in occasione delle celebrazioni per il Miracolo Eucaristico dell'Ostia Incarnata. L'evento propone un pomeriggio dedicato a performance musicali religiose, coinvolgendo diversi artisti e cori locali. La rassegna si svolge in luoghi di culto e mira a offrire un momento di spiritualità attraverso la musica sacra.

In occasione delle celebrazioni per il Miracolo Eucaristico dell'Ostia Incarnata, per trascorrere un pomeriggio di grande musica e spiritualità è stato pensato la XX Rassegna di Musica Sacra.L’appuntamento è per Domenica 15 marzo alle ore 17:00 nella splendida cornice della Concattedrale di San. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it

