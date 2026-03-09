A pochi giorni dal debutto internazionale del Xiaomi 17 Ultra al MWC 2026 di Barcellona, circolano le prime indiscrezioni sul prossimo modello Xiaomi 18 Ultra. Le informazioni trapelate suggeriscono che il nuovo dispositivo sarà lanciato a breve, ma non sono stati ancora forniti dettagli ufficiali sulle caratteristiche tecniche o sulla data di uscita.

A pochi giorni dal debutto internazionale del Xiaomi 17 Ultra al MWC 2026 di Barcellona, emergono già le prime indiscrezioni sul suo successore. Secondo il noto leaker Smart Pikachu, Xiaomi sarebbe pronta a presentare la serie 18 Ultra a dicembre 2026, seguendo un calendario simile a quello del modello attuale. La fonte cinese suggerisce che il riferimento riguardi principalmente il mercato domestico, coerentemente con le strategie recenti dell’azienda. Per dare un confronto, la serie Xiaomi 17 “regolare” è stata lanciata in Cina a ottobre e commercializzata subito dopo, mentre l’Ultra è arrivato solo a fine dicembre. Il debutto internazionale della serie, invece, è avvenuto al MWC. 🔗 Leggi su Billipop.com

© Billipop.com - Xiaomi 18 Ultra in arrivo: prime indiscrezioni sul successore del 17 Ultra

