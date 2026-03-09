Xcamp 2026 a Rieti | Cerci e D’Agostino formano i talenti

A Rieti sta per arrivare Xcamp 2026, un progetto formativo che coinvolge giovani talenti e offre loro l’opportunità di vivere un'esperienza diretta della Serie A. Alla guida del percorso ci sono Cerci e D’Agostino, che si occuperanno di seguire e sviluppare le capacità dei partecipanti. L’evento è previsto nel centro di formazione locale, con attività pratiche e sessioni di allenamento dedicate.

Un progetto formativo di alto livello sta per approdare a Rieti, portando l'esperienza diretta della Serie A nel cuore del Reatino. Dal 15 al 19 giugno prossimi, il campo sportivo Gudini ospiterà lo Xcamp 2026, un evento dove giovani talenti potranno apprendere direttamente da ex professionisti ora qualificati come allenatori. La direzione tecnica sarà affidata a tre figure di spicco del calcio italiano: Gaetano D'Agostino, Alessio Cerci e Matteo Blasimme. L'iniziativa nasce dalla sinergia tra il nuovo punto vendita Xsport e questi esperti, con l'obiettivo di offrire una metodologia di lavoro professionale su misura. I partecipanti riceveranno kit marchiati Errea, lo stesso brand che veste squadre internazionali e la nazionale italiana di pallavolo olimpica.