Una folla di circa 250 fan si è radunata questa mattina nella galleria Feltrinelli di Bologna per incontrare i membri del Wu-Tang Clan. I presenti hanno atteso per ottenere autografi sull’album Black Samson, the Bastard Swordsman, in un evento che ha attirato molti appassionati della band. La scena si è svolta sotto gli occhi di passanti e organizzatori, con molte persone in fila e un clima di grande entusiasmo.

Una folla di circa 250 appassionati ha invaso la galleria Feltrinelli nel cuore di Bologna per incontrare i membri del Wu-Tang Clan, in una mattinata dedicata alla firma dell’album Black Samson, the Bastard Swordsman. L’evento fungeva da preludio al concerto serale previsto all’Unipol Arena di Casalecchio, unica data italiana del tour Wu-Tang Forever: The Final Chamber. La scena era dominata da fan pronti a farsi firmare non solo il disco, ma anche scarpe, felpe e altri oggetti personali, dimostrando un livello di devozione che trascende il semplice consumo musicale. I protagonisti presenti erano tre figure chiave del collettivo: Ghostface Killah, fondatore storico; Mathematics, produttore dietro le tracce e il logo iconico; e Street Life, figura di supporto che accompagna Method Man. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Wu-Tang a Bologna: 250 fan invadono la galleria per gli autografi

Folla per i Wu-Tang in galleria. C’è chi si fa firmare anche le scarpeNel centro di Bologna c’è chi si fa le foto con dietro le Due Torri e chi se le fa col Wu-Tang Clan in galleria Acquaderni.

Morto Oliver “Power” Grant, co-fondatore dei Wu-Tang Clan e del marchio Wu Wear: aveva 52 anniI Wu-Tang Clan piangono Oliver "Power" Grant, produttore esecutivo e fondatore di Wu Wear: aveva 52 anni.

