world radio day 2026 in diretta streaming da milano con tutti i big e i talent

Il World Radio Day 2026 si svolge in diretta streaming da Milano, coinvolgendo vari protagonisti della radio italiana. L’evento prevede la partecipazione di RadioRai, Linus e Gerry Scotti, che prenderanno parte a un panel dedicato al mondo radiofonico. La manifestazione riunisce diversi big e talent del settore, offrendo un'occasione di incontro e discussione sul ruolo della radio oggi.

World Radio Day 2026 porta a Milano l'evento della radio con RadioRai, Linus, Gerry Scotti panel su radio e intelligenza artificiale al Talent Garden. Diretta streaming non stop dalle 09:15. Milano si prepara ad accogliere il World Radio Day 2026, l'evento italiano ufficiale organizzato da Radio Speaker dedicato alla Giornata Mondiale della Radio istituita dall'UNESCO, in programma il 9 marzo 2026 al Talent Garden Calabiana. Presentano il World Radio Day 2026: Sul Main Stage: Giorgio d'Ecclesia, Alessandra Bellotti, Chicco Giuliani, Filippo Ferraro e Sara Lucarini; Nella Workshop Room Giulio Beronia e Mariano Pizzarelli. Alfa sarà presente al World Radio Day 2026, il prossimo 9 marzo a Milano, per ritirare il premio "EarOne Top of the Year 2025". Annunciato in conferenza stampa a Sanremo, è "A me mi piace" di Alfa con Manu Chao il brano più suonato dalle radio nel 2025.