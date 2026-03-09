World Baseball Classic 2026 | il Messico travolge il Brasile nella notte bene Panama

Nella notte si sono svolti tre incontri nel continente americano al World Baseball Classic 2026, tra cui il match tra Messico e Brasile nel raggruppamento B. Il team messicano ha dominato la partita contro il Brasile, mentre Panama ha ottenuto una vittoria. Le partite sono state disputate senza ulteriori dettagli sui punteggi o le modalità di vittoria.

Vanno in archivio le partite della notte nel continente americano al World Baseball Classic 2026. Sono stati complessivamente tre gli incontri disputati, tra cui uno particolarmente importante in ottica Italia, ovvero il match tra Messico e Brasile, facente parte del raggruppamento B. I messicani nello specifico i quel di Houston si sono liberati in soli sei end degli avversari, battendoli con un poderoso 16-0 maturato con otto punti (quattro per parte) messi a referto tra il round inaugurale e nel sesto (che sarà anche l'ultimo), con un big inning da sei nel quarto e con altri due da siglati nella seconda e nella quinta ripresa. In virtù di quanto successo la compagine messicana ha raggiunto la testa della classifica con due vittorie su due, esattamente come Stati Uniti ed Italia.