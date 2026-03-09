World Baseball Classic 2026 | Corea del Sud colpo d’Australia e semifinale Repubblica Dominicana ancora a punteggio pieno

Nel corso della giornata del World Baseball Classic, si sono disputate partite decisive con la Corea del Sud che ha subito una sconfitta da parte dell’Australia e si è qualificata per le semifinali. La Repubblica Dominicana ha mantenuto il punteggio pieno, rafforzando la propria posizione nel torneo. La competizione si è estesa su più continenti, portando a conclusioni importanti in diverse partite.

Giornata particolarmente lunga quella del World Baseball Classic, che passa da un continente all'altro per definire diversi tipi di verdetti. E ce ne sono alcuni di pesanti, come a qualificazione per la semifinale della Corea del Sud a spese di Australia e Cina Taipei (nome sportivo di Taiwan), come anche l'atto compiuto della Repubblica Dominicana. Andiamo però con ordine, perché a Tokyo si consuma la giornata super dei sudcoreani, con Bo Gyeong Moon che tira su il primo fuoricampo da due punti del match che vale il 2-0 nel secondo inning. Lui stesso, poi, sigla il doppio del 4-0, in mezzo un ulteriore doppio di Jung Hoo Lee: in questi due casi Whitefield, appostato verso la fine del campo, poco può.