World Baseball Classic 2026 | Brasile superato anche dalla Gran Bretagna

Durante il World Baseball Classic 2026, la Gran Bretagna ha battuto il Brasile in una partita che permette alla squadra britannica di accedere direttamente alla fase finale del torneo senza dover disputare le qualificazioni. La vittoria si aggiunge alla serie di risultati che hanno visto la squadra britannica superare il Brasile. La competizione prosegue con le squadre in corsa per la qualificazione diretta.

Va alla Gran Bretagna una sfida che, per certi versi, ha da chiedere un’unica co sa: l’ingresso nel prossimo World Baseball Classic senza dover passare dalle qualificazioni. I britannici battono il Brasile per 8-1, riuscendo così a togliere lo zero dalla casella dei successi in una giornata che garantisce tanta attesa in più per quanto accadrà nella notte con USA-Messico. La partita comincia pure bene per i brasiliani, che rispolverano Sawayama al lancio e con lui non subiscono nulla per quattro inning, come anche i britannici con Beck. Nel quinto si aprono le danze: doppio di do Carmo che porta Maciel a dare l’1-0 al Brasile, che sogna così molto brevemente un giorno di gloria. 🔗 Leggi su Oasport.it

