World Baseball Classic 2026 | Brasile superato anche dalla Gran Bretagna
Durante il World Baseball Classic 2026, la Gran Bretagna ha battuto il Brasile in una partita che permette alla squadra britannica di accedere direttamente alla fase finale del torneo senza dover disputare le qualificazioni. La vittoria si aggiunge alla serie di risultati che hanno visto la squadra britannica superare il Brasile. La competizione prosegue con le squadre in corsa per la qualificazione diretta.
Va alla Gran Bretagna una sfida che, per certi versi, ha da chiedere un’unica co sa: l’ingresso nel prossimo World Baseball Classic senza dover passare dalle qualificazioni. I britannici battono il Brasile per 8-1, riuscendo così a togliere lo zero dalla casella dei successi in una giornata che garantisce tanta attesa in più per quanto accadrà nella notte con USA-Messico. La partita comincia pure bene per i brasiliani, che rispolverano Sawayama al lancio e con lui non subiscono nulla per quattro inning, come anche i britannici con Beck. Nel quinto si aprono le danze: doppio di do Carmo che porta Maciel a dare l’1-0 al Brasile, che sogna così molto brevemente un giorno di gloria. 🔗 Leggi su Oasport.it
Articoli correlati
Leggi anche: World Baseball Classic, l'Italia batte anche la Gran Bretagna ed è prima nel girone
World Baseball Classic 2026: definiti i pitcher di Italia e Gran BretagnaAnnunciati i lanciatori partenti della sfida tra Italia e Gran Bretagna valevole, al Daikin Park di Houston, per il girone B del World Baseball...
Approfondimenti e contenuti su World Baseball Classic
Temi più discussi: World Baseball Classic 2026: programma, orari, tutte le partite dell'Italia e dove vedere in diretta; Le gare del World Baseball Classic su Sky e in streaming su NOW; Calendario World Baseball Classic 2026: orari giorno per giorno, tv, programma dai gironi alla finale; World Baseball Classic su Sky. C'è Italia-Brasile.
World Baseball Classic schedule 2026: Dates, times, channels, live streams, scores for every WBC gameJapan looks for a repeat while Team USA looks for revenge in the latest edition of the WBC. Here's everything you need to know to watch. msn.com
World Baseball Classic 2026: programma, orari, tutte le partite dell'Italia e dove vedere in direttaDal 5 marzo alla notte italiana del 18 marzo va in scena il World Baseball Classic 2026: scopri di seguito dove vedere le partite. olympics.com
L’ITALIA AL WORLD BASEBALL CLASSIC IN DIRETTA SULLA RAI Colpo di scena Un bel colpo di scena A cominciare dal terzo incontro, domani notte (dall’1.50) contro gli Stati Uniti, l’Italia andrà in diretta su RaiSport #ItaliaBaseball #GliAzzurri #baseball # - facebook.com facebook
HOME RUN Il World Baseball Classic inizia alla grande per la Nazionale! Gli azzurri travolgono 8-0 il Brasile all’esordio nel torneo! Oggi alle 18 sfidano la Gran Bretagna! Forza ragazziiiiiiiiiiiiiiii #ItaliaTeam @FIBSpress x.com