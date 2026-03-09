Woolridge Uno show al McDonald’s Open

Durante il McDonald's Open, Woolridge ha messo in mostra le sue abilità sul campo. Conosciuto come Big 0, il suo vero nome è Orlando Vernada Woolridge, e il soprannome deriva dal numero 0 sulla maglia NBA, che in Italia diventa 8. La sua presenza ha attirato l’attenzione dei tifosi e degli appassionati di basket presenti all’evento.

Lo chiamavano Big 0. Ma il suo nome era Orlando Vernada Woolridge. Big 0 perché nella Nba indossa la maglia numero 0, che diventa 8 (quasi un doppio 0, ma in verticale) in Italia. Nato a Bernice, negli States, il 16 dicembre 1959, ci ha lasciato troppo presto, il 31 maggio 2012, a 52 anni, stroncato da problemi cardiaci con i quali conviveva da tempo. In Virtus, Big 0, resta una stagione: il 199596 con 25 presenze e 459 punti. Non una stagione intera, perché si ferma per infortunio e la Virtus, allenata da Alberto Bucci ed è reduce da tre scudetti consecutivi, si lascia sedurre dalla fisicità di Anthony Bonner. Più basso, meno bello da vedere, ma più efficace all'interno del gruppo.