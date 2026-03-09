Venerdì 27 marzo il Pasquino Art Center di Trastevere accoglie White Band, un gruppo musicale attivo da più di 15 anni. La band propone un repertorio che unisce soul, jazz e pop contemporaneo, includendo brani sia italiani che internazionali. La formazione si distingue per la sua capacità di interpretare musica di generi diversi, offrendo un’esperienza musicale ricca e variegata.

Venerdì 27 marzo il Pasquino Art Center di Trastevere ospita , ensemble attivo da oltre 15 anni che propone un repertorio raffinato e originale, spaziando dal soul al jazz fino al pop contemporaneo, nazionale e internazionale.Sul palco si esibiranno Ilenia Bianchi (voce), Daniele Manciocchi (sax e pianoforte), Stefano Profazi (chitarra) e Fabiano Giovannelli (batteria), un gruppo di musicisti che unisce esperienza, virtuosismo e capacità interpretativa per creare atmosfere eleganti e coinvolgenti. La ha calcato palchi non solo in Italia ma anche nel resto del mondo, in location esclusive, partecipando a produzioni cinematografiche e firmando colonne sonore per il cinema. 🔗 Leggi su Romatoday.it

Articoli correlati

White Band al Pasquino Art Center di TrastevereLa White Band ha calcato palchi non solo in Italia ma anche nel resto del mondo, in location esclusive, partecipando a produzioni cinematografiche e...

White Mathilda . Riconoscere i segnali d’allarme"Non la conoscevo, e anche sentendo Artemide, la rete dei Centri antiviolenza alle donne, nessuno aveva mai sentito parlare di questa ragazza: il che...

Average White Band - Work to Do | REACTION/REVIEW

Una raccolta di contenuti su White Band

Discussioni sull' argomento White Band al Pasquino Art Center di Trastevere; Blue Medusa, Alissa White-Gluz annuncia la formazione della band; ALISSA WHITE-GLUZ: l'ex cantante degli ARCH ENEMY lancia la nuova band BLUE MEDUSA; Oggi The White Room dei The KLF compie 35 anni.

White Band al Pasquino Art Center di TrastevereVenerdì 20 marzo il Pasquino Art Center di Trastevere ospita White Band, ensemble attivo da oltre 15 anni che propone un repertorio raffinato e originale, spaziando dal soul al jazz fino al pop ... romatoday.it

Dopo l’uscita dagli Arch Enemy, Alissa White-Gluz annuncia la nascita nel giorno della festa delle donne della nuova band Blue Medusa aprendo un nuovo capitolo della sua carriera nel metal. La cantante ha presentato la line-up e anticipato l’arrivo di nuova - facebook.com facebook