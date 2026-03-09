WGA Awards 2026 | Sinners e One Battle After Another conquistano i premi degli sceneggiatori

Nella notte si sono svolti i WGA Awards 2026, con la 78ª edizione dei premi degli sceneggiatori. Durante la cerimonia, sono stati assegnati i riconoscimenti a due titoli: Sinners e One Battle After Another. Questi film hanno ottenuto i premi principali, rafforzando la loro posizione nella corsa agli Oscar di quest’anno.

La 78ª edizione dei Writers Guild of America Awards questa notte ha confermato il dominio di due titoli che stanno segnando la corsa agli Oscar di quest’anno: Sinners e One Battle After Another. Questa edizione dei WGA Awards è stata segnata da un clima di tensione sindacale, con la cancellazione della cerimonia sulla West Coast a causa di uno sciopero in corso, rendendo l’evento di New York l’unico palcoscenico per celebrare le eccellenze della scrittura statunitense. Tra i momenti di carriera, Stephen Colbert ha ricevuto il prestigioso Walter Bernstein Award. Durante la cerimonia tenutasi a Manhattan, Ryan Coogler si è aggiudicato il premio per la Miglior Sceneggiatura Originale per Sinners, mentre Paul Thomas Anderson ha trionfato nella categoria Miglior Sceneggiatura Adattata con One Battle After Another. 🔗 Leggi su Universalmovies.it

