Wet Floors a Osimo | rock gratuito al Kokogena stasera

Stasera alle 22:00 il locale Kokogena di Osimo ospiterà il concerto dei Wet Floors, band conosciuta nel panorama rock italiano. L’evento è gratuito e rappresenta una delle serate musicali previste nel locale. I Wet Floors proporranno il loro repertorio dal vivo, attirando appassionati e curiosi di musica dal vivo in città.

Il palcoscenico del Kokogena di Osimo si accenderà stasera alle 22:00 per ospitare i Wet Floors, una delle realtà più dinamiche del rock italiano contemporaneo. La band, nata nel 2019 e già protagonista di importanti riconoscimenti nazionali, porta il suo tour invernale nella cittadina marchigiana offrendo un concerto gratuito al pubblico locale. L'evento segna una tappa fondamentale del percorso della formazione, che ha già calcato palchi prestigiosi come quello del Teatro Ariston a Sanremo e ha aperto concerti per icone del genere. Con l'uscita dell'album The Black Dot, il gruppo propone un mix di energia e passione che promette di unire diverse generazioni sotto il segno di un rock autentico.