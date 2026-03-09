Weekend di grande sport con il torneo di tennistavolo

A San Giovanni Valdarno si svolge un torneo di tennistavolo nel fine settimana, con le gare che si terranno sabato 14 e domenica 15 marzo presso il palazzetto comunale di via Genova. L’evento coinvolge diversi atleti e appassionati che si preparano a partecipare o assistere alle partite. La manifestazione si inserisce nel calendario sportivo locale e si svolge in un ambiente indoor.

Sabato 14 e domenica 15 marzo al palazzetto comunale di via Genova la competizione organizzata dal Tennis tavolo Valdarno con il patrocinio del Comune di San Giovanni Valdarno. Ingresso libero San Giovanni Valdarno si prepara ad accogliere un fine settimana all’insegna dello sport con il torneo di tennistavolo in programma sabato 14 e domenica 15 marzo al palazzetto comunale di via Genova. La manifestazione è organizzata dall’associazione sportiva dilettantistica Tennis Tavolo Valdarno con il patrocinio del Comune di San Giovanni Valdarno e rappresenta uno degli appuntamenti pongistici più attesi della stagione. Per due giorni l’impianto sportivo cittadino diventerà il punto di riferimento per atleti e appassionati della disciplina, con numerosi incontri che si susseguiranno ai tavoli di gara fin dalle prime ore del mattino. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

