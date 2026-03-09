weekend di grande sport con il torneo di tennistavolo a san giovanni

Il fine settimana a San Giovanni sarà all'insegna dello sport con il torneo di tennistavolo che si svolgerà sabato 14 e domenica 15 marzo al palazzetto comunale di via Genova. L’evento è organizzato dal Tennis Tavolo Valdarno e gode del patrocinio del Comune. La competizione coinvolge diversi atleti e appassionati provenienti dalla zona.

Arezzo, 9 marzo 2026 – Weekend di grande sport con il torneo di t ennistavolo. Sabato 14 e domenica 15 marzo al palazzetto comunale di via Genova la competizione organizzata dal Tennis tavolo Valdarno con il patrocinio del Comune. Ingresso libero. San Giovanni Valdarno si prepara ad accogliere un fine settimana all'insegna dello sport con il torneo di tennistavolo in programma sabato 14 e domenica 15 marzo al palazzetto comunale di via Genova. La manifestazione è organizzata dall'associazione sportiva dilettantistica Tennis Tavolo Valdarno con il patrocinio del Comune di San Giovanni Valdarno e rappresenta uno degli appuntamenti pongistici più attesi della stagione.

