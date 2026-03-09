Waterfront nuove ciclabili nel Seno di Levante

È stato approvato il progetto definitivo per la realizzazione di nuove piste pedonali e ciclabili nel Seno di Levante del porto, completando così la riqualificazione del waterfront. Questa iniziativa riguarda l’area del Seno di Ponente e rappresenta un passo importante per migliorare la mobilità e l’accessibilità lungo la zona portuale. La realizzazione delle piste è ora in fase di definizione e progettazione.

Riqualificazione del waterfront, arriva un nuovo tassello con l'approvazione del progetto definitivo per piste pedonali e ciclabili nel Seno di Ponente del porto. La giunta comunale ha approvato un progetto da quasi due milioni e 400mila euro: una pista fra il nuovo parco di viale Domenico Mennitti (ex via Del Mare) e l'ex capannone Montecatini da una parte. E ancora un'altra ciclabile collegata al quartiere universitario di via Bastione, snodo piazzale Spalato, nell'area verde del canale Patri. Il progetto Progetto parzialmente modificato rispetto a quello iniziale, che costituisce uno dei lotti di Brindisi smart city port, il progetto finanziato dal Pac "Infrastrutture e reti" 2014-2020, complessivamente con la somma di 12.