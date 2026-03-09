Wanda-Spalletti scoppia la pace | Che piacere rivederti mister E spunta anche il cuoricino

Dopo un lungo periodo di tensione, Wanda e Spalletti si sono incontrati di nuovo, scambiandosi parole amichevoli e un sorriso. L'incontro è avvenuto a distanza di tempo dal caso Icardi, che aveva influenzato la carriera dell’attaccante nerazzurro. Durante il saluto, i due hanno condiviso anche un cuoricino, segno di un riavvicinamento.

Il caso Icardi, ad anni di distanza dai fatti, sembrerebbe ormai definitivamente superato. Tra Wanda Nara e Luciano Spalletti sarebbe tornato il sereno, e a confermarlo è una Instagram story pubblicata dalla showgirl argentina. Selfie con il tecnico della Juve, l'emoticon di un cuoricino e una dedica: "Che piacere rivederti mister". Superate, apparentemente, le ruggini nate tra i due a seguito della decisione dell'allenatore di togliere la fascia di capitano dal braccio di Mauro Icardi, quando l'attuale tecnico della Juve sedeva sulla panchina nerazzurra. All'epoca, nei salotti delle tv, Wanda (procuratrice dell'attaccante argentino) era solita sparare dichiarazioni forti e Spalletti così rispose: "C'era un solo modo per evitare una guerra nello spogliatoio: le scuse di Mauro Icardi. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Wanda-Spalletti, scoppia la pace: "Che piacere rivederti mister". E spunta anche il cuoricino Articoli correlati Wanda Nara Spalletti, FOTO che sa di riappacificazione? «Che piacere rivederti mister». La ricostruzioneCalciomercato Milan: il Parma bussa alla porta! Vuole strappare il gioiellino ai rossoneri, l’indiscrezione non lascia dubbi Calciomercato Juve:... Wanda Nara con Spalletti dopo le frizioni per Icardi: «Che piacere rivederti mister» – FOTOdi Redazione JuventusNews24Wanda Nara con Spalletti dopo le frizioni per Icardi: «Che piacere rivederti mister». Tutto quello che riguarda Wanda Spalletti scoppia la pace Che... Wanda Nara posta Spalletti, scatto a sorpresa dopo la bufera Icardi: Che piacere rivederti, misterWanda Nara ha pubblicato due storie sul proprio profilo Instagram che la ritraggono insieme a Luciano Spalletti, incontrato dopo il derby tra Milan e Inter vinto dai rossoneri grazie alla firma di Est ... tuttosport.com Wanda Nara con Spalletti dopo le frizioni per Icardi: «Che piacere rivederti mister». I due si sono incontrati a MilanoWanda Nara con Spalletti dopo le frizioni per Icardi: «Che piacere rivederti mister». I due si sono incontrati a Milano Luciano Spalletti ha concesso due giorni di riposo alla sua Juventus e si trova ... juventusnews24.com