A Arezzo si torna a parlare del primo suffragio femminile in Italia, un evento che ha segnato profondamente la storia del diritto delle donne nel paese. La discussione si concentra sull’importanza di quel momento storico e sulla sua ripercussione nel tempo, offrendo uno sguardo dettagliato su quanto accadde in quella fase cruciale. La cerimonia coinvolge rappresentanti istituzionali e storici, che ripercorrono i passaggi fondamentali di quell’episodio.

Il primo suffragio femminile in Italia, che cambiò per sempre il destino della, torna al centro dell’attenzione nel cuore dell’Arezzo. Mercoledì 11 marzo, alle ore 10 nella sala della Borsa Merci, si terrà un incontro organizzato dai coordinamenti donne di Cgil e Spi. L’evento non è una semplice commemorazione, ma un momento di riflessione storica con l’intervento di Simonetta Soldani, docente di storia contemporanea, affiancata da Filippo Boni, assessore regionale e scrittore, e da Alessandra Nocciolini, responsabile del coordinamento. La presenza degli studenti delle scuole superiori conferma che la memoria del voto del 1946 deve essere trasmessa alle nuove generazioni. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Voto 1946: a Arezzo si ripercorre la storia del diritto femminile

