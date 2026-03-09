votiamo una riforma ancora da scrivere

È stata pubblicata la prima puntata speciale del podcast di Francesco Costa, disponibile online e dedicata alle prossime tappe del referendum. La puntata approfondisce i temi legati alla riforma e fornisce dettagli sui passaggi chiave che si avvicinano. Gli ascoltatori possono ascoltare l’episodio per conoscere meglio le questioni in discussione e le prossime scadenze ufficiali.

È uscita la prima puntata speciale del podcast di Francesco Costa, che fino al referendum sarà aperto a tutti, per capire ogni giorno una cosa in più sulla riforma costituzionale Con il referendum del 22 e 23 marzo decideremo se confermare o bocciare la riforma costituzionale voluta dal governo di Giorgia Meloni, per cambiare il modo in cui è organizzata la magistratura in Italia. Se vincerà il sì, sarà la prima grande riforma di questa legislatura a entrare in vigore, dopo il fallimento di quelle del premierato e dell’autonomia differenziata; se vincerà il no sarà un’occasione per le opposizioni per provare a indebolire la maggioranza. Il... 🔗 Leggi su Ilpost.it

