Voterò sì Il big della sinistra lo annuncia a sorpresa Elly Schlein gelata | clamoroso

Enzo Bianco, figura di spicco della sinistra italiana ed ex ministro dell’Interno, ha annunciato pubblicamente che voterà sì nel referendum sulla giustizia previsto per il 22 e 23 marzo 2026. La sua dichiarazione ha sorpreso molti, creando un effetto a catena tra i sostenitori delle diverse fazioni politiche. La scelta di Bianco si aggiunge a un quadro di atteggiamenti divergenti rispetto alla consultazione referendaria.

Enzo Bianco, storico esponente della sinistra italiana ed ex ministro dell’Interno, scende in campo a favore del Sì nel referendum sulla giustizia in programma il 22 e 23 marzo 2026. L’ex sindaco di Catania è infatti tra i principali promotori del comitato referendario “La Sinistra che vota Sì”, nato per sostenere la riforma che introduce la separazione delle carriere tra magistrati giudicanti e requirenti. Una presa di posizione che fa discutere, considerando il lungo percorso politico di Bianco nella sinistra italiana. L’ex ministro è stato tra i fondatori prima della La Margherita e poi del Partito Democratico, oltre ad aver guidato il Ministero dell’Interno nei governi presieduti da Massimo D’Alema e Giuliano Amato. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

