Votate e proponete la vostra Eroina d' Oggi per il premio letterario di iO Donna Le segnalazioni sono aperte!

È aperta la possibilità di votare e proporre la vostra Eroina d’Oggi per il premio letterario di iO Donna. Le segnalazioni sono attualmente in corso e resteranno aperte fino alla data stabilita. Anche nel 2026, si rinnova l’appuntamento con il premio dedicato all’eroina letteraria dell’anno che ha lasciato il segno.

A nche nel 2026 si rinnova il nostro premio alla ricerca dell’eroina letteraria dell’anno che ci ha colpito di più. Ci sono personaggi che dai libri che leggiamo che si fanno strada nei nostri cuori e che ci accompagnano anche dopo la fine di un libro. Quando il personaggio è una donna diventa la perfetta candidata per il premio letterario “Eroine d’oggi” di iO Donna. Libri da leggere: cinque eroine letterarie del 2024 X Leggi anche › L’eroina letteraria del 2025 scelta da iO Donna è. Regolamento del Premio Letterario Eroine d’oggi. Possono partecipare i romanzi italiani, di autrici o autori, pubblicati nel periodo che va da novembre 2025 a ottobre 2026. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it

