Von der Leyen agli ambasciatori Ue | Il vecchio ordine mondiale non tornerà

La presidente della Commissione europea ha parlato agli ambasciatori dell’Unione Europea sottolineando che il vecchio ordine mondiale non tornerà più. Ha affermato che l’Europa non può più assumersi il ruolo di unico difensore di un sistema ormai superato. Le sue parole sono state rivolte a chi rappresenta gli Stati membri dell’UE in vista di future sfide internazionali.

«L'Europa non può più essere un custode del vecchio ordine mondiale, di un mondo che se n'è andato e non tornerà. Difenderemo sempre e sosterremo il sistema basato sulle regole che abbiamo contribuito a costruire con i nostri alleati, ma non possiamo più fare affidamento su di esso come unico modo per difendere i nostri interessi». Lo ha detto Ursula von der Leyen parlando alla conferenza degli ambasciatori Ue. Tre le priorità individuate dalla presidente della Commissione europea, ovvero la nuova strategia della sicurezza europea, i rapporti commerciali con i Paesi terzi e una diplomazia che porti risultati agli europei. «Riflettere se il nostro sistema sia più un aiuto o un ostacolo alla nostra credibilità».