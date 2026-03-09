Volksbank lancia a San Donà il progetto Palestra per la mente e per il corpo

Volksbank ha avviato a San Donà il progetto “Palestra per la mente e per il corpo”, rivolto a promuovere l’invecchiamento attivo e il benessere delle persone anziane. L’iniziativa è stata presentata con una firma di accordo presso la sede dell’istituto bancario, che sostiene l’evento per migliorare la qualità di vita e l’autonomia degli anziani attraverso attività dedicate alla salute mentale e fisica.

In collaborazione con l’associazione di volontariato Auser, un percorso gratuito di screening e consulenza psicologica per l’invecchiamento attivo e la prevenzione della demenza Prendersi cura della memoria significa migliorare la qualità della vita e l’autonomia delle persone. Da questa consapevolezza nasce il sostegno di Volksbank al progetto “Invecchiamento attivo in salute: Palestra per la mente e per il corpo”, il cui accordo è stato firmato oggi nella sede di Bolzano. Il progetto si terrà a San Donà da marzo 2026, in collaborazione con l'associazione di volontariato Auser. Il primo appuntamento pubblico di sensibilizzazione è in... 🔗 Leggi su Veneziatoday.it

Articoli correlati

Ecco il neonato programma di allenamento adatto a tutti Un circuito di esercizi per un corpo atletico ma non eccessivo. Hyrox, il fitness che fa bene a corpo e menteÉ nato da poco tempo ma si è subito affermato come lo sport a più rapida crescita al mondo.

Leggi anche: Dopo 15 giorni il corpo si risveglia, dopi sei mesi l'umore è stabile, dopo un anno mente e corpo sono rinati