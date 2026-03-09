Voleva scannare l’ex compagna | confermati gli arresti domiciliari

Un uomo di 40 anni è stato fermato dagli agenti della Polizia di Stato ad Avellino mentre si trovava sotto casa dell’ex compagna. Era stato minacciato di ucciderla al telefono e successivamente arrestato, rimanendo ora agli arresti domiciliari. La vicenda si è svolta in poche ore e la conferma degli arresti è arrivata nelle ultime ore.

Tempo di lettura: 2 minuti Restano confermati gli arresti domiciliari per il 40enne bloccato dagli agenti della Polizia di Stato ad Avellino mentre si era recato sotto casa dell'ex dopo averla minacciata al telefono di ucciderla. Il giudice monocratico del Tribunale di Tribunale di Avellino ha convalidato l'arresto eseguito dalle Volanti della Questura di Avellino e ha disposto la misura cautelare richiesta dal pubblico ministero della Procura della Repubblica di Avellino. L'uomo è comparso nella tarda mattinata davanti al giudice per il processo per direttissima con l'accusa di resistenza a pubblico ufficiale. Era stato fermato mentre si dirigeva verso l'abitazione della sua ex compagna, che in precedenza aveva minacciato con la frase "ti squarto".