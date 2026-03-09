Voleva scannare l’ex compagna con un coltello | resta ai domiciliari

Mercoledì mattina a Avellino, un uomo di quarantadue anni si è presentato davanti al giudice monocratico del Tribunale per il rito direttissimo. La vicenda riguarda un episodio in cui avrebbe minacciato di usare un coltello contro l’ex compagna. Dopo l’udienza, è stato disposto il suo arresto domiciliare.

Mercoledì mattina, ad Avellino, un uomo di quarantadue anni è comparso davanti al giudice monocratico del Tribunale per il rito direttissimo. L'accusa: resistenza a pubblico ufficiale. È successo tutto in poche ore. La sera precedente, gli agenti delle Volanti della Questura lo avevano intercettato mentre si incamminava verso l'abitazione della sua ex compagna. Nascosta nel giubbotto, una lama da 33 centimetri. Nei giorni prima, a quella donna, aveva detto: «ti scanno». Come è stato fermatoL'uomo era sottoposto a un divieto di avvicinamento e portava il braccialetto elettronico. Neanche a dirlo, è stato proprio quel dispositivo a consentire alla Questura di seguirne gli spostamenti in tempo reale e di intuire, con largo anticipo, la sua destinazione. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

