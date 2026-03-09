Vlahovic torna a segnare Verratti convocato per l’Italia Lazio ferma l’Atalanta

Vlahovic ha segnato di nuovo in campionato, mentre Verratti è stato convocato in nazionale. La Lazio ha ottenuto una vittoria contro l’Atalanta, bloccandone la corsa. Nel derby di Milano, si sono vissute atmosfere intense e si sono delineate le ambizioni delle squadre coinvolte. Sono questi gli eventi principali che caratterizzano il weekend calcistico.

"> Derby Milano: Atmosfere e Aspirazioni. Il derby di Milano si avvicina e le tensioni sono palpabili. Rafa Leao, attaccante del Milan, ha recentemente dichiarato che questa partita è “una questione di vita o di morte”. La squadra rossonera si presenta con una mentalità vincente, pronta a dimostrare il proprio valore. “Allegri mi ha migliorato” ha aggiunto, spingendo l’attenzione su quanto il mister possa influenzare le performance individuali e di squadra. Gattuso e Bastoni: Scelte da CT. Il Commissario Tecnico Gattuso ha già preso una decisione importante: Bastoni, nonostante alcune critiche e fischi ricevuti, sarà convocato per i play-off del Mondiale. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

L'Italia torna "alle origini"? Gattuso sta pensando di richiamare Verratti per i play-off

