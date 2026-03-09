Vittorino trionfa | 4 ori Cornelli e Pilla dominano i regionali

Ai Campionati regionali lombardi di nuoto, la squadra Vittorino da Feltre ha ottenuto un risultato di rilievo, conquistando quattro medaglie d’oro, un argento e due bronzi. I loro atleti si sono qualificati per i Criteria nazionali, mentre Cornelli e Pilla hanno dominato le gare regionali, portando a casa numerosi successi. La manifestazione si è conclusa con un bilancio positivo per i partecipanti.

I Campionati regionali lombardi di nuoto hanno regalato un bilancio trionfale alla Vittorino da Feltre, con quattro medaglie d’oro, un argento e due bronzi al passaporto per i Criteria nazionali. Le gare si sono svolte lo scorso fine settimana tra Monza e Milano, dove Giovanni Cornelli e Matteo Pilla hanno dominato la scena vincendo rispettivamente due titoli regionali. Il successo non è stato isolato ma ha coinvolto tutto il gruppo, con numerosi atleti che hanno migliorato i propri record personali e ottenuto le qualificazioni per le prove nazionali. L’atmosfera nelle piscine di Monza e Milano era carica di tensione positiva, dove ogni scatto in acqua si trasformava in una corsa contro il cronometro. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Vittorino trionfa: 4 ori, Cornelli e Pilla dominano i regionali Articoli correlati Leggi anche: Due ori per i Master della Chimera Nuoto ai campionati regionali Lazio trionfa alle Olimpiadi: due ori e un bronzo a sorpresaIl Lazio ha scritto una pagina storica alle Olimpiadi invernali di Milano-Cortina 2026, conquistando tre medaglie che brillano più di ogni record.