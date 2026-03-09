Vittoria senza appello e a due giornate dalla fine Otranto si gode il primato

Otranto festeggia il primato nel campionato di serie B 2 grazie a una vittoria netta cinque a zero contro l’Asd Astra. La Tennistavolo Otranto, a due giornate dalla conclusione del torneo, ha confermato il suo primo posto con un’ulteriore prova di forza nella partita casalinga. La squadra mantiene saldamente la posizione in classifica, rafforzando le proprie ambizioni.

Battuta con un secco 5 a 0 l'Asd Astra Valdina e consolidata la classifica con la prima posizione condivisa con la Vigaro: e tra due turni scontro diretto che può sancire la vincente del campionato La Martucci Carta Otranto ha subito piegata la resistenza della formazione siciliana, imponendosi con i propri pongisti che non hanno lasciato spazio agli avversari.

