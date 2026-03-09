Sabato 14 marzo alle ore 17.30 si svolge una visita esclusiva a Palazzo Fizzarotti a Bari. L’evento permette di esplorare gli ambienti eleganti e riccamente decorati del palazzo, che risale alla fine dell’Ottocento. Durante l’evento, i partecipanti avranno modo di entrare in uno dei luoghi più suggestivi e misteriosi della città, ammirando dettagli e arredi che caratterizzano l’edificio.

Sabato 14 marzo ore 17.30Visita esclusiva a Palazzo FizzarottiUn'occasione imperdibile per varcare le porte di uno dei palazzi più affascinanti e misteriosi di Bari!Tra ambienti sontuosi e dettagli preziosi, vi accompagneremo in un viaggio nel cuore dell'eclettismo di fine Ottocento.Cosa visiteremo:• Salone del Camino (attualmente in restauro)• Facciata appena restaurata• Salone del Lavoro e delle Arti• Salone del Direttorio• Bagno in stile neo-vittoriano• Salone neogotico• Salone degli SpecchiPunto di incontro: Piazza...

Visita esclusiva a palazzoJannuzzi e il fascino senza tempo di una dimora storica

