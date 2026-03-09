Vingegaard esplode contro la Parigi-Nizza | Spettacolo indegno Solo buche dossi e cambi di direzione

A fine prima tappa della Parigi-Nizza, Jonas Vingegaard ha commentato duramente il percorso, definendolo uno spettacolo indegno a causa delle numerose buche, dossi e cambi di direzione. Il ciclista danese ha espresso chiaramente il suo disappunto, sottolineando le condizioni della strada incontrate durante la gara. Le sue parole hanno attirato l’attenzione sulla qualità del tracciato e sulla sicurezza dei partecipanti.

A fine prima tappa Jonas Vingegaard non ha lesinato feroci critiche alla Parigi-Nizza: "Tutto molto stressante, spero non sia sempre così perché non è all'altezza di una gara WorldTour". 🔗 Leggi su Fanpage.it Articoli correlati Leggi anche: Parigi-Nizza 2026, chi parteciperà? La startlist: tutti contro Jonas Vingegaard Jonas Vingegaard conferma la partecipazione alla Parigi-NizzaNel calendario della stagione 2026 si registra un cambio di programma che riguarda direttamente il fuoriclasse della formazione Visma | Lease a Bike. Una selezione di notizie su Vingegaard esplode contro la Parigi... Vingegaard esplode contro la Parigi-Nizza: Spettacolo indegno. Solo buche, dossi e cambi di direzioneA fine prima tappa Jonas Vingegaard non ha lesinato feroci critiche alla Parigi-Nizza: Tutto molto stressante, spero non sia sempre così perché ... fanpage.it PARIGI-NIZZA 2026. DOMANI IL VIA, È GRANDE SFIDA TRA VINGEGAARD E AYUSO. I PARTENTICon la Parigi-Nizza 2026 i motori dei grandi interpreti delle corse a tappe cominciano a scaldarsi. Dall’8 al 15 marzo va in scena la Corsa verso il sole, giunta alla sua 83esima edizione, con diver ... tuttobiciweb.it