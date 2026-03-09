Vincitrice di concorso neomamma | Rimandate il mio corso abilitante devo prendermi cura di mio figlio Il no dell’USR e l’intervento del Ministro

Una giovane insegnante, vincitrice di un concorso PNRR, si trova a dover rinunciare temporaneamente al suo corso abilitante perché deve dedicarsi alla cura del figlio nato da pochi mesi. L’USR ha negato la richiesta di rinvio, mentre il Ministro è intervenuto per chiarire la posizione. La docente ha espresso la sua richiesta di posticipare l’accesso al percorso di formazione.

Una docente trentenne, vincitrice del concorso PNRR per l'insegnamento e da pochi mesi madre, racconta le difficoltà nel conciliare il percorso di abilitazione con la cura del figlio appena nato. La vicenda emerge da una lettera pubblica indirizzata alla presidente del Consiglio Giorgia Meloni e diffusa l'8 marzo, in occasione della Giornata internazionale dei diritti della donna.