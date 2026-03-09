Vince la tappa in Lussemburgo Elena Ferracuti trionfa

Elena Ferracuti ha vinto la tappa dell’Eurofence League di spada femminile in Lussemburgo, portando a casa un risultato importante per il Circolo Scherma Terni. La gara si è svolta durante il fine settimana e Ferracuti ha dominato fin dall’inizio, affrontando con successo le diverse avversarie lungo tutto il percorso. La vittoria rappresenta un traguardo significativo nel suo percorso sportivo.

TERNI - Grande successo internazionale per il Circolo Scherma Terni. Elena Ferracuti ha conquistato la tappa dell' Eurofence League di spada femminile disputata questo fine settimana in Lussemburgo, al termine di una gara condotta da protagonista sin dalle prime fasi. Dopo una brillante prestazione nella fase preliminare a gironi, chiusa con cinque vittorie su cinque incontri e il quinto posto nella classifica provvisoria, l'atleta ternana ha ottenuto l'accesso diretto al tabellone delle 32. Nel primo incontro a eliminazione diretta Ferracuti ha superato con decisione la connazionale Marzia Cena con il punteggio di 15-7. Nel turno successivo ha affrontato un'altra italiana, Maddalena Zanotti, imponendosi al termine di un assalto combattuto per 15-12.