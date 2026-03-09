Dal 13 al 15 marzo 2026, il centro di Vimercate ospiterà un evento che vedrà la presenza di 60 stand provenienti da tutta Europa. Tra le esposizioni ci saranno whisky e prodotti realizzati con Harris Tweed, un tessuto pregiato. L’evento trasformerà la zona in un villaggio europeo a cielo aperto, attirando visitatori e appassionati di diverse culture.

Il centro di Vimercate si trasformerà in un villaggio europeo a cielo aperto tra il 13 e il 15 marzo 2026. Piazza Unità d’Italia, piazza Santo Stefano, via Roma e piazza Castellana ospiteranno oltre 60 espositori selezionati per presentare street food e artigianato dal continente. L’evento, denominato Regioni d’Europa, offrirà ai visitatori un’esperienza immersiva gratuita che mescola sapori internazionali con eccellenze del made in Italy. La manifestazione non sarà solo una fiera commerciale, ma un vero scambio culturale che porta la diversità europea direttamente nel cuore della Brianza. La delegazione scozzese e i prodotti delle Highlands. Un elemento distintivo di questa edizione sarà la presenza massiccia della cultura delle Highlands scozzesi. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Vimercate: 60 stand europei, whisky e Harris Tweed al centro

