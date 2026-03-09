Le Giornate Fai di Primavera permettono di scoprire le ville, le chiese e i boschi sacri dell'Umbria attraverso aperture straordinarie e visite guidate. In questa occasione, i luoghi del patrimonio artistico, culturale e paesaggistico vengono aperti al pubblico con iniziative speciali. La manifestazione si svolge in diverse località della regione, offrendo un’occasione per conoscere meglio il patrimonio locale.

Perugia, 9 marzo 2026 - Grazie alle Giornate Fai di Primavera, il patrimonio artistico, culturale e paesaggistico dell'Umbria mette in mostra le sue bellezze con aperture e visite inedite. Dalle sponde del lago Trasimeno, al capoluogo perugino, fino alle vallate che guardano Assisi e Spello, per spostarci nel ternano, l'appuntamento è fissato sabato 21 e domenica 22 marzo. U na preziosa occasione offerta agli italiani e agli umbri per conoscere e apprezzare le meraviglie del nostro Paese, ma anche un’importante iniziativa di sensibilizzazione e raccolta fondi della Fondazione, a sostegno della sua missione di utilità pubblica di cura e tutela del patrimonio culturale. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Ville, chiese, boschi sacri: il Fai spalanca le sue meraviglie. Ecco i luoghi dell'Umbria

