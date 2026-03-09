Villa Pamphili la poliziotta | Ragazzo segnalò Kaufmann che urlava contro la bimba prima che la uccidesse

Una poliziotta ha riferito che un ragazzo aveva segnalato un uomo che urlava contro una bambina poco prima che venisse uccisa a Villa Pamphili. La stessa testimone ha spiegato che una telefonata avrebbe potuto evitare il tragico epilogo, che ha visto perdere la vita la piccola Andromeda e la madre. Gli avvocati delle vittime stanno ora analizzando se questa informazione avrebbe potuto fare la differenza.

🔗 Leggi su Fanpage.it