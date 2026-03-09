Vigili del Fuoco di Avellino in lutto | addio a Vito Zelano

Da avellinotoday.it 9 mar 2026

Il Comando dei Vigili del Fuoco di Avellino ha annunciato la morte improvvisa del Vigile Coordinatore Vito Zelano, 56 anni, che lavorava presso il Distaccamento di Bisaccia. La sua scomparsa ha suscitato grande dolore tra colleghi e amici. Zelano era in servizio presso il distaccamento di Bisaccia e aveva dedicato molti anni alla professione dei vigili del fuoco.

Vito, stimato per le sue qualità umane e professionali, ha dedicato la propria vita al servizio della comunità, rappresentando per anni un punto di riferimento per i colleghi e per il territorio dell’Alta Irpinia. Il Comando si stringe con particolare vicinanza al fratello Angelo Zelano, anch’egli vigile del fuoco Coordinatore in servizio presso il Distaccamento di Bisaccia. Nel pomeriggio si sono svolti i funerali nella Chiesa dei Santi Pietro e Paolo ad Accadia (FG), alla presenza di familiari, amici e colleghi che hanno voluto salutare per l’ultima volta il vigile del fuoco. Il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Avellino esprime le più sentite condoglianze alla moglie Anna, alla figlia Asia, alla mamma Giuseppina, al fratello Angelo e a tutti i familiari. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

