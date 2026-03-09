Dopo un anno di attività, SamnEat fa il punto sul suo servizio di consegna a domicilio nel Sannio. Il progetto, avviato nel cuore di questa regione, punta a estendere il servizio anche nelle aree dove prima era quasi inesistente. La piattaforma ha registrato una crescita significativa nel numero di consegne effettuate, confermando l'espansione del delivery in zone fino a ora poco servite.

Tempo di lettura: 2 minuti Ad un anno dalla partenza, SamnEat traccia il primo bilancio di un progetto nato nel cuore del Sannio con un obiettivo chiaro: portare il servizio di consegna a domicilio anche nei territori dove, fino a poco tempo fa, esso era praticamente assente. Lanciata nel febbraio del 2025, la piattaforma ha rappresentato fin da subito una piccola scommessa riuscita. In un settore dominato da grandi operatori nazionali e internazionali, SamnEat ha scelto di puntare su una formula diversa: conoscenza del territorio, collaborazione con le realtà locali e una tecnologia pensata per rispondere alle esigenze delle comunità della provincia sannita. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - VIDEO/ SamnEat, cresce esponenzialmente il delivery made in Sannio

