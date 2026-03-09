VIDEO| Grande festa per il triplete di Carlo Masci | Ha vinto la buona politica la Pescara del cuore

Alle 18 circa, Carlo Masci si presenta al comitato elettorale dei Colli, accompagnato dai figli e accolto con abbracci. La serata si anima con una festa, mentre Masci celebra il suo successo nel raggiungere il triplete. La scena si svolge tra sorrisi e applausi, con i sostenitori che lo attendono per condividere la vittoria.

Terza vittoria, netta, del candidato del centrodestra e sindaco uscente che arriva così in sette anni al Masci-ter alla fine delle elezioni parziali dell'8 e del 9 marzo. Sarà il sindaco di tutti, assicura. Alle opposizioni: "Mi auguro che i miei avversari abbiano capito che le polemiche, gli attacchi, le accuse, le violenze, le prepotenze non fanno presa dal punto di vista elettorale" Sono da poco passate le 18 quando Carlo Masci arriva al comitato elettorale dei Colli ed è abbracciato ai figli che arriva. Poi l'esplosione di gioia e la festa. Tutti vogliono abbracciarlo e c'è anche chi vuole scattarsi una foto. Non nasconde la sua emozione Masci per il quale questa terza vittoria “significa aver colto un obiettivo che non era facile per tutto quello che è successo in questi due anni. 🔗 Leggi su Ilpescara.it

