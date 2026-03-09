Vibo | topi assaltano l’ospedale i cittadini chiedono bonifica urgente

A Vibo Valentia, una presenza massiccia di topi ha invaso i marciapiedi del centro, suscitando preoccupazione tra i residenti. La situazione ha portato a richieste di interventi immediati da parte delle autorità per bonificare le aree interessate. La presenza dei roditori è stata segnalata da numerosi cittadini che chiedono interventi urgenti per ripristinare la sicurezza e la pulizia dell’area pubblica.

Una folla di roditori ha preso d'assalto i marciapiedi del centro di Vibo Valentia, scatenando l'allarme tra i cittadini che chiedono interventi immediati. Gli avvistamenti si sono concentrati proprio nei pressi della sede dell'Azienda Sanitaria Provinciale, una zona ad alta frequentazione urbana. I residenti hanno riferito di aver gli animali muoversi liberamente lungo le strade e gli spazi pubblici, generando un clima di preoccupazione diffusa per la salute pubblica. La richiesta principale dei cittadini è quella di procedere senza indugio con operazioni di bonifica e derattizzazione mirate. La presenza inaspettata nel cuore urbano. L'attenzione si concentra su un punto nevralgico della città: l'area circostante l'ospedale e la struttura sanitaria provinciale.